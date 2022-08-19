نزاع عشائري طاحن في تكريت.. قوة أمنية كبيرة تتدخل

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في حي الجمعية بمدينة تكريت أوقع ضحيتين وأربعة مصابين"، مبيناً أن "الضحايا يعمل منتسباً في قوات الرد السريع".

وأشار إلى "تدخل عشائري وأمني لحل الأزمة قبل تفاقمها"، لافتاً إلى أن "قائد شرطة صلاح الدين على رأس قوة أمنية كبيرة طوق مكان الحادث في مدينة تكريت".

