درجال ورئيس اتحاد كأس الخليج يبحثان سبل إنجاح خليجي البصرة

وقال اتحاد الكرة العراقي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن درجال "أجرى، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج لكرةِ القدم، وبحثَ معه آخرَ استعدادات البصرة لاستضافةِ منافسات خليجي ٢٥ مَطلع العام المقبل"، متمنياً "النجاحَ لدولةِ قطر في استضافةِ نهائيات كأس العالم أواخر العام الحالي، وأن تكون هذه النسخةُ استثنائيةً وغير مسبوقةٍ، وتؤكدُ القدرةَ الفائقة لقطر على احتضانِ البطولات الكبرى".وجرى، خلال الاتصال الهاتفي، "التطرقُ إلى سبل إنجاح استضافةِ مدينة البصرة خليجي 25، وكيفيّة التنسيق مع اتحادِ كأس الخليج والتنظيم العالي، فضلاً عن الاستعانةِ بالملاكاتِ واللجان المشتركة ، والتنظيم مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تشكيلِ اللجان للبطولةِ، ومنها البدءُ في تشكيل اللجنتين التنفيذيّة والإعلامية".

وكان رئيسُ اتحاد كأس الخليج العربي، الشيخ خليفة، قد جدّد في تصريحاته، اليوم الجمعة، ثقته باستضافةِ مدينة البصرة لخليجي 25، مؤكداً: إن "اتحاد كأس الخليج يدعمُ هذه الاستضافة بشكلٍ قوي، إذ أنه أكدَ في أكثر من مناسبةٍ بأنه من حقِّ العراقيين استضافة هذه البطولة التي تعدُّ بطولةً خاصةً لأهل المنطقة".



وواصلَ تصريحه بالقول: "نحنُ على درايةٍ تامةٍ على مدى تطلعات الجماهير الكرويّة في العراق من أجل عودة هذه البطولة إليه بعد غيابٍ استمرَ أكثر من 40 عاماً، في المقابل فإننا لمسنا مدى التقدم الحاصل في البنى التحتية والمنشآت الرياضيّة من خلال الزياراتِ المتكررة للجنة التفقدية".

وأكد ثقته "بقدرةِ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عموماً ومدينة البصرة خصوصاً، على تقديمِ المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة".

وتستضيفُ مدينة البصرة خليجي (25) خلال الفترة من السادس حتى التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.