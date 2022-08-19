شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تضمن حقك عند شخص بشيك؟.. برنامج "بالقانون" على قناة التنسيقية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد برنامج "بالقانون" المذاع على قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يقدمه أحمد حماصى، خطوات حماية حق الشخص عند آخر بشيك، وقال مقدم البرنامج إن الشيك هو مجرد دفتر يصدر من البنك .

وأوضح أحمد حماصى خطوات إصدار دفتر شيكات من البنك، متابعا :" يذهب الشخص ببطاقته للبنك ويكون له رقم حساب ويطلب إصدار دفتر شيكات، الشيك ينقسم الى 3 أطراف مصدر الشيك والمسحوب عليه وهو البنك و المستفيد من الشيك".

ووجه أحمد حماصى نصيحة للمستفيد من الشيك قائلا:"حاول دائما تكون مع الشخص المصدر الشيك أثناء توقيعه وأن تكون دائما حريصا على أخذ بطاقة مصدر الشيك لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مصدر الشيك حال عدم صرف الشيك أو عدم وجود أموال في حسابه".