جراحة طارئة بمستشفى الجامعة.. إنقاذ حياة مريض انفجر شريانه الأورطي بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

كشفت مستشفيات جامعة المنوفية اليوم الجمعة، عن إجراء جراحة ناجحة وبمهارة فائقة من فريق جراحة القلب المفتوح بمستشفيات الجامعة برئاسة الدكتور رفيق سليمان، من خلال التدخل السريع وإنقاذ حياة مريض تعرض لانفجار الشريان الأورطي الصاعد.

وأشار الدكتور رفيق سليمان رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة المنوفية ورئيس الفريق الجراحي - في بيان نشرته الجامعة - بأن المريض حضر إلى طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية يعاني من آلام شديدة بالصدر مع إعياء شديد، وبعد عمل الفحوصات الطبية العاجلة اتضح أنه يعاني من تمدد وانشطار حاد بالشريان الأورطي الصاعد ممتد من جذع الشريان الأورطي إلى الأورطي المستعرض والنازل مع ارتجاع شديد وانشطار بالصمام الأورطي وتمدد بالقلب، وبلغ حجم الشريان الأورطي 6.9 سم.

جُهزت غرفة العمليات والبدء في إجراء جراحة طارئة لإنقاذ حياة و واستبدل جذع الشريان الأورطى والصمام الأورطي والشريان الأورطي الصاعد و جزء من المستعرض، لافتًا إلى خروج المريض من المستشفى وحالته باتت جيدة.