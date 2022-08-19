بعد الكونجرس.. مشرعون يابانيون يزورون تايوان الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الشئون الخارجية التايوانية اليوم الجمعة أن إثنين من النواب في البرلمان الياباني سوف يزورون تايبيه الأسبوع المقبل للاجتماع مع الرئيسة تساي إنج ون.

وذكرت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية أنه خلال زيارتهما التي تبدأ الإثنين المقبل وتستمر لثلاثة أيام، من المقرر أيضًا أن يلتقي كيجي فورويا، رئيس المجلس الاستشاري لأعضاء البرلمان الياباني، وكيهارا مينورو، الأمين العام للمجلس، مع نائب الرئيس لاي تشينج تي، ورئيس الوزراء سو تسينج تشانج ورئيس المجلس التشريعي يو سي كون.

ومن المتوقع أن يجتمعا أيضا مع وزير الخارجية جوزيف وو، ورئيس رابطة العلاقات التايوانية اليابانية سو جيا تشيوان، لتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وأفادت الوزارة بأن الصداقة بين تايوان واليابان تتجلى من خلال التبادلات الشعبية المتكررة بين البلدين، ومن المتوقع أن تؤدي زيارة فورويا ومينورو إلى تعميق هذه العلاقة.