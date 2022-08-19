شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأنشطة البرلمانية للنائب علاء عصام خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 12 أدوات رقابية من بينهم طلب إحاطة حول عدم معرفة المنح المتعلقة بالبحث العلمى

- المشاركة فى 50 جلسة عامة

- 29 ظهورا إعلاميا

- المشاركة فى 4 ندوات وفعاليات

- 28 حضورا باللجان النوعية

- 12 زيارة من بينهم زيارة البرلمان الدنماركى و وزارة الخارجية الدنماركية و ديوان عام المظالم الدنماركى

- 7 طلبات خدمية من بينهم توفير سيارة اسعاف لقرية من قرى البدرشين