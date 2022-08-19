شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "كلام تانى" بقناة تنسيقية شباب الأحزاب يناقش مبادرة الأزهر لمحاربة يأس الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش برنامج "كلام تانى" المذاع على قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى تقدمه نشوى الشريف، مبادرة "أنت غالى علينا" التى أطلقها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، لسماع الشباب وتقديم الدعم النفسى لهم والتواصل البناء معهم.

وقالت نشوى الشريف مقدمة البرنامج، إن مركز الأزهر العالمى للفتوى يجيب على أسئلة الجمهور على مدار الساعة، من خلال التليفون أو الرسائل النصية، مضيفة أن المركز يقدم العديد من الحملات التوعوية وتنظيم العديد من الدورات في إطار سعيه الدؤوب لضبط الفتوى ونشر الوعى.

واستضاف البرنامج الدكتور سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والذى تحدث عن أهداف مركز الأزهر للفتوى الالكترونية، مؤكدا أن المركز أنشأ للحد من انتشار فوضى الفتاوى ولمواكبة العصر.