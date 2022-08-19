شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة التعاونية بين برشلونة وتشيلسي مهددة بالفشل بسبب العامل المادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الصفقة التي يتعاون فيها ناديي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، مهددة بالفشل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط البلوز بالتوقيع مع الجابوني بيير إيمريك أوباماينج مهاجم فريق البلوجرانا، لتدعيم خط هجومه بالموسم المنطلق حديثًا.



تشيلسي الإنجليزي يتفق مع أوباماينج



وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن تشيلسي الإنجليزي، توصل لاتفاق مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم برشلونة، من أجل الانضمام للبلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب النادي اللندني في تعويض رحيل تيمو فيرنر مهاجم الفريق الذي انضم لصفوف لايبزيج الألماني، حيث وضع البلوز، أوباميانج كهدف رئيسي لتعزيز الخط الهجومي.

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن تشيلسي وصل إلى اتفاق مع أوباميانج على الشروط الشخصية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.



المقابل المادي يهدد صفقة انتقال أوباماينج إلى تشيلسي



وأضاف: "تشيلسي في الوقت نفسه لا ينوي دفع مبالغ كبيرة لبرشلونة، من أجل التعاقد مع المهاجم، وإدارة البلوز ترفض دفع 30 مليون يورو لضم الجابوني، وترغب في دفع 15 مليون يورو فقط لضم اللاعب، وإلا سيقوم النادي بإغلاق الصفقة والانسحاب منها".

وتشير التقارير، إلى رغبة أوباماينج في الرحيل عن برشلونة، خصوصا أن الفريق الكتالوني تعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وهو ما يصعب من إمكانية مشاركته مع الفريق في الموسم الجاري.

ويأتي ارتباط أوباماينج بالرحيل عن كامب نو، في ظل رغبة النادي في التخلص من عدة لاعبين، من أجل توفير الأموال وإنعاش خزائنه.