تايبه: الصين تواصل أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان

مقاتلات صينية (أ ف ب).

قالت وزارة الدفاع في تايبه إنها رصدت 17 طائرة وست سفن حربية صينية تعمل حول تايوان اليوم الجمعة في الوقت الذي واصلت فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وأضافت أن ذلك شمل قيام ثماني طائرات بعبور الخط الفاصل في مضيق تايوان والذي يكون في الأوقات العادية بمثابة حدود غير رسمية بين الجانبين.