شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ775 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار.

وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاجون، في تصريحات صحفية، إن "المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر لمنظومة المدفعية الدقيقة من طراز هيمارس ومدافع هاوتزر".

وأوضحت المسؤولة أن "المساعدة الجديدة تشمل أيضا إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف إضافية تنسجم مع أسلحة قدمتها بريطانيا".

فيما أكد مسؤول أمريكي أن "أحدث حزمة مساعدات لأوكرانيا تتضمن أيضا طائرات استطلاع مُسيرة".

وكانت آخر مساعدات أمريكية لأوكرانيا أعلنت عنها واشنطن في 22 مايو/أيار الماضي، بقيمة 270 مليون دولار.

وقال البيت الأبيض، في بيان، آنذاك إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن منح وزير الخارجية أنتوني بلينكن صلاحية استخدام 175 مليون دولار للمساعدات الأوكرانية".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى 8.2 مليار دولار"، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن "إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى 8.2 مليار دولار"، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ولفت البيت الأبيض إلى أنه "لا يمكن تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة في المدى القريب".