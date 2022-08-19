شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعد تقريرا عن اليوم العالمى للعمل الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن اليوم العالمى للعمل الإنسانى، جاء فيه أنه في عام 2008 حددت الأمم المتحدة 19 أغسطس يوما للعمل الإنسانى، مضيفا أن هذا اليوم يهدف لإذكاء الوعى بشأن المساعدة الإنسانية في أنحاء العالم، والإشادة بالأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم في سبيل تقديم المساعدة.

وأضافت التنسيقية في تقريرها أنه خلال 2022 سيحتاج 274 مليون شخص في 63 دولة الى الحماية والمساعدة الإنسانية، لافتا الى أن الأمم المتحدة تهدف الى مساعدة 183 مليون شخص في 63 دولة، وأن تقديم هذه المساعدات الإنسانية سيتطلب توفير 41 مليار دولار.