شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول أعمال الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعه الخامس، السبت القادم الموافق 27 أغسطس 2022، لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات المقبلة.

وكان مجلس الأمناء قد انتهى بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.

كما شهدت الجلسة الرابعة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه.