هبوط أرضي في حي مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تلقت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، إخطارًا من غرفة العمليات بحدوث هبوط أرضي بشارع مجمع المدارس، لتنتقل الأجهزة المعنية لموقع الهبوط، حيث تم فرض كردون أمني حول موقع الهبوط الأرضي.

ووجه دكتور محمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة باستكشاف ومعالجة آثار الهبوط، مشيرًا إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، أنه تم استدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط، والتدخل السريع، وجارٍ إصلاح الأعطال وإعادة الأمور لحالها الطبيعي، وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار الحي في بيانه، إلى أنه جارٍ العمل في الوقت الحالي على معالجة أثار الهبوط الذي نتج دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

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