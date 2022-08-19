منح الجامعات الأهلية 2022.. ننشر شروط التقدم وكيفية استمرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

شغل محرك البحث "جوجل" الأيام القليلة الماضية، بحث طلاب الشهادة الثانوية عن المنح المقدمة من الجامعات الأهلية للالتحاق بها، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي 2022،

وينشر الخليج 365 شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية، والتي جاءت كالآتي:

- أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلبات الحصول على المنح في الجامعات طبقا لمجموع الثانوية العامة لكل شعبة.

- يتم توزيع المنح على الطلاب طبقا لعدد للتخصصات المطروحة في كل جامعة.

- تكون الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد مجلس الجامعات الأهلية، أن في حالة تساوى درجات الطلاب المتقدمين، تكون الأفضلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين رياضيا، في خالة تقديم شهادات موثقة تثبت ذلك.

شروط استمرار المنح الدراسية للطلاب

- يجب على الطالب أن يستمر في تفوقه الدراسي بالجامعة.

- أن لا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، لكي تستمر مجانية المنحة المقدمة للطلاب.

- تتوقف المنحة في حالة حصول الطالب على أقل من المجموع المقرر من الجامعة.