السعودية تتيح للمقيمين التسجيل مبكرًا للحج المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

تعتزم وزارة الحج والعمرة بالسعودية أن تفتح بعد 10 أيام، التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج في الموسم المقبل من الحجاج الراغبين في الحج من داخل المملكة، وأنه سيتم إلغاء شرط العمر جزئيا، حسبما أفادت صحيفة " عكاظ" اليوم الجمعة.

وقالت "عكاظ" السعودية اليوم ة إن وزارة الحج والعمرة تستعد غرة شهر صفر القادم (أي بعد 10 أيام من الآن) لفتح التسجيل في المقاعد المخصصة لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1444 ولأول مرة على خلاف العادة خلال السنوات الماضية.

وذكرت "عكاظ" أنها علمت أن الوزارة عقدت اجتماعاً مع المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل وممثلي منصة حلول الأعمال أمس الخميس لمناقشة آلية تسجيل حجاج الداخل ضمن الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج القادم".

وأشارت إلى أنه" سيتم اعتماد شريحة جديدة رابعة بمسمى "اقتصادي2" تشمل السكن في عمائر خارج مشعر منى، وإلغاء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج".

وأوضحت الصحيفة أنه "يمكن للحاج التسجيل في المنشأة مباشرة، والسماح بما نسبته 25% من المقاعد للحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت العام الماضي أنها تشترط ألا يزيد عمر الحاج عن 65 عاما.

وتضمنت الآلية العام المقبل لأداء فريضة الحج أن يكون تسديد الرسوم المقررة قبل تاريخ 1444/5/30 (27 نوفمبر المقبل ) على دفعتين بحيث تكون الدفعة خلال 72 ساعة من التسجيل، والدفعة الثانية متاحة حتى (27 نوفمبر المقبل).

وبعد هذا التاريخ يكون تسديد الرسوم دفعة واحدة وذلك خلال 72 ساعة من التسجيل، على أن يكون تحويل المبالغ للشركات اعتباراً من الأول من شهر رجب للعام الحالي (23 يناير 2023) حسب النسب التي ستقررها الوزارة.

ولم تكشف الصحيفة ما ذا كان سيتم فتح التسجيل لحجاج الخارج في الفترة القريبة المقبلة ضمن التغييرات غير المسبوقة التي طالت حجاج الداخل.

وحددت السعودية عدد الحجاج، العام الماضي، بمليون حاج من داخل المملكة وجميع أنحاء العالم، وهو أقل من نصف عدد الحجاج في مواسم ماضية قبل ظهور جائحة كورونا، التي فرضت شبه توقف وإغلاق للحرم المكي طوال عامين.

لكن المملكة، شأن غالبية دول العالم، ألغت غالبية القيود الاحترازية من كورونا بعد زيادة متلقي اللقاحات المضادة للفيروس عالميًا، وسط توقعات بزيادة عدد من يتم قبولهم لأداء فريضة الحج بشكل تدريجي.