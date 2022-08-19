غوتيريش: كهرباء محطة زابوريجيا النووية مملوكة لأوكرانيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ ف ب).

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة إن الكهرباء المولدة في محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيا في الجنوب الأوكراني مملوكة لأوكرانيا، وطالب بالاحترام الكامل لهذا المبدأ.

وقال غوتيريش للصحفيين في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود رداً على سؤال عن خطط روسية محتملة لتحويل الكهرباء التي تنتجها المحطة الأوكرانية إلى شبكة الكهرباء الروسية إن المحطة يجب أن تكون منزوعة السلاح.

وأضاف: «من الواضح أن الكهرباء (المولدة) من زابوريجيا كهرباء أوكرانية، وهي ضرورية للشعب الأوكراني خاصة خلال الشتاء. ولا بد من الاحترام الكامل لهذا المبدأ».