شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل يوضح إصابة نجم وسط تشيلسي وفترة غيابه عن الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدرب الألماني توماس توخيل عن إصابة نجم وسط الفرنسي أنجولو كانتي، والتي تعرض لها فى مباراة الفريق الأخيرة أمام توتنهام الإنجليزي فى مباريات الجولة الثانية والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي لهدفين لكلا الفريقين، حيث خرج اللاعب مصاب عند الدقيقة 82 ولم يستطع إستكمال المباراة.

وأوضح أن الأمور ليست جيدة إطلاقًا بخصوص كانتي، وأن إصابة اللاعب ستمنعه فترة كبيرة من المباريات، حيث أن الإصابة تأتي فى أوتار الركبة، كما أن اللاعب قام بأخبره أن إصابته قوية، وأنه يخشي أن يغيب على أثرها لنهاية الموسم الحالي.



توخيل يعرب عن حزنه عن غياب كانتي

وأشار المدرب أن الفريق سيفتقد اللاعب بشكل كبير فى الفترة الماضية، لا سيما أنه يعد أحد أفضل لاعبي العالم فى مركزه، كما أنه يمتلك الخبرة الكبيرة التي تسمح له التعامل مع المواقف، وقيادة عناصر الفريق كمجوعة وأن الجميع حزين عليه.

وأضاف أن زملاء اللاعب والجهاز الطبي وجميع العلملين بالنادي اللندني فى غاية الأسي والحزن على اللاعب، نظرًا لعلاقته الجيدة مع الجميع، وأنه لم يفتعل أي مشاكل مع الفريق أو الإدارة.



توخيل يوضح إمكانية التعاقد مع لاعب وسط جديد

وواصل المدرب الألماني أن غياب اللاعب سيكون مؤثرًا للغاية على الفريق فى الفترة القادمة، الشئ الذي قد يدفع الفريق للتعاقد مع صفقة جديد فى مركز الوسط، قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الحالية، فى الوقت الذي سيغلق فيه المريكاتو الصيفي بنهاية الشهر الجاري.