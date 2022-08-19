شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز ينصح نونيز قائلا: تعلم من أخطاء شخص أحمق مثلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص لويس سواريز نجم فريق ليفربول وبرشلونة السابق، ولاعب فريق ناسيونال الأوروجوياني الحالي، على توجيه النصيحة لنجم ليفربول الحالي داروين نونيز والتعلم من أخطائه.

وتعرض نونيز لحالة طرد حيث تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه أثناء مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نصائح سواريز لنونيز

وقال سواريز في مقابلة تليفزيونية:"لقد قمت بالتحدث مع نونيز لأنه بدأ مسيرته الآن مع ليفربول وأردت أن ابلغه بأنه سيعاني كثيرا الفترات القادمة من مضايقات لاعبي الفريق الخصم".

وأكمل سواريز:"إنه يسمع هذا الكلام من لاعب أحمق أرتكب أخطاء كثيرة وعانى بسببها ولكن أن تسقط وتنهض مرة أخرى هو الأهم ويجعلك أقوى".

وأضاف سواريز:"قلت له ألا تمنحهم المزيد من الفرص لتزداد سوءا وتعلم من أخطائك، أعلم أنه لاعب ذكي وسيحاول تغيير هذا الوضع الفترة القادمة، لقد وقعنا جميعا في الأخطاء ويجب تخطيها في أسرع وقت".



نتائج ليفربول هذا الموسم حتى الآن

يذكر أن ليفربول عانى مؤخرا من النتائج السلبية بسبب خسارة أربع نقاط في مستهل مشواره بالدوري خلال أول جولتين فقط في ظل رغبته في الصراع على اللقب مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وتعادل ليفربول في الجولة الأولى أمام فولهام الإنجليزي بهدفين لكل فريق، فيما تعادل بصعوبة أيضا أمام كريستال بالاس في المباراة الثانية بهدف لكل فريق.