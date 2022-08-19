شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يثير الجدل ويتحدث عن موقف نجم آرسنال من البقاء داخل الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال عن ثقته البالغة بنجوم الفريق قبل انطلاق الاسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يواجه آرسنال نظيره بورنموث غدا في تمام السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب فيتاليتي معقل بورنموث.



أرتيتا يتحدث عن رحيل ساكا

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي اليوم:"واثق تماما من اداء اللاعبين خلال المباريات القادمة والاستعدادا القوي لاستكمال منافسات الدوري الإنجليزي بعد الفوز في أول جولتين".

وعن موقف استمرار ساكا مع الفريق قال: "متأكد أن الإدارة ستنجح في ذلك واثق في عائلة اللاعب ووكيل أعماله والجميع أنهم سيتفقوا على الأمر المناسب، كل ما ينقص الآن هو ووضع هذا الاتفاق على الورق".

وأكمل:"على الرغم من ذلك أتمنى أن يتم الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن لأني لا اريد أن يتشتت اللاعب أو اي شخص داخل النادي في منتصف الموسم ولكن أعلم أن هذه الأشياء تستغرق بعض الوقت".

إدارة آرسنال تتمسك ببقاء ساكا من أجل أرتيتا

يذكر أن ساكا وصله العديد من العروض الخارجية خلال الفترة الأخيرة إلا أن إدارة فريق آرسنال تتمسك ببقاء اللاعب خاصة في ظل اعتماد أرتيتا عليه بشكل أساسي في مباريات الفريق خاصة في ظل احتياج الفريق لبعض الفاعلية الهجومية الفترة القادمة.



يذكر أن آرسنال قد بدأ مشواره بالدوري الإنجليزي بفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شئ، فيما فاز على ليستر سيتي برباعية مقابل هدفين في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

