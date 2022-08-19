شكرا لقرائتكم خبر عن بيب جوارديولا يفاجئ ليفربول بتصريح مُثير ويحسم مستقبل بيرناردو سيلفا من الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على تعثر ليفربول منافسه، في أول جولتين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وعقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة نيوكاسل بعد غد الأحد، في إطار الجولة الثالثة من عمر البريميرليج.



جوارديولا يعلن جاهزية صفقة مانشستر سيتي الجديدة ومصير بيرناردو سيلفا

وأكد المدرب الإسباني، أن سيرجيو جوميز صفقة الفريق الجديدة، جاهز للتواجد وحتى الآن كل شيء على ما يرام، ومستعد وموجود ضمن خطط المباراة".

وأضاف جوارديولا عن مستقبل البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب وسط الفريق: "سيلفا لاعبنا ويعرف جيدًا ما هي طموحات الفريق، ولكن لا أعرف ماذا سيحدث".

ويرتبط سيلفا بالرحيل عن ملعب الاتحاد والتوجه إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



جوارديولا: تعثر ليفربول في أول جولتين لا يشغلني



واستطرد عن تعثر ليفربول في أول مواجهتين بالدوري "الحديث مبكر بعد مباراتين فقط، لا يمكن أن نخطط للمستقبل، سنواجه نيوكاسل وسنحاول التطور".

وأكمل "لم نلعب سوى مباراتين، أمامنا طريق طويل، بداية من الشهر المقبل سنحاول تطوير أسلوب اللعب، علينا المواصلة، ليفربول ليس شأني".

وقال: "إيدي هاو مدرب نيوكاسل، هو مدرب مميز، والأرقام تتحدث عنه، لقد وصل في وضع صعب الموسم الماضي، وعند تولي الملاك الجدد، قدم مسيرة مذهلة من المباريات".

وأكمل "عانينا كثيرًا في المباراة الأخيرة أمامهم، خوض المباراة في نيوكاسل يضمن دائمًا أجواء خاصة، وسعداء بالنرويجي إيرلانج هالاند مهاجم الفريق الجديد، والأمر يتعلق بالوقت والتواصل وخوض المزيد من المباريات".



جوارديولا يكشف عن أهداف ودية برشلونة المرتقبة



واختتم عن خطط ودية برشلونة، قال "سنعود يوم الخميس، والفائدة منها تتمثل في التواجد مع اللاعبين الجدد، وتجربة عدد من العناصر".