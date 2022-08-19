بلينكن يؤكد التزام أميركا بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب).

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد مجدداً على «التزام الولايات المتحدة الثابت» بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية باك جين اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان إن بلينكن عبر عن تقديره لجهود كوريا الجنوبية لتحسين علاقتها مع اليابان والسعي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وأضاف برايس أن الوزيرين ناقشا أيضاً الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك مضيق تايوان.