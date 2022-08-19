انت الان تتابع خبر الخارجية الامريكية قلقة من الاعتراف بروسيا 'راعية للإرهاب' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد منسق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية جيم أوبراين، اليوم الجمعة، أن واشنطن تخشى من أن يؤثر الاعتراف بروسيا كدولة "داعمة للإرهاب" سلبا على اتفاقية الحبوب التي تم توقيعها في إسطنبول.
وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفي، عندما سئُل عما إذا كانت الولايات المتحدة تخشى من أن الاعتراف بروسيا كدولة "راعية للإرهاب" سوف يؤثر على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تصدير الحبوب: "نحن ندرك دائما أن روسيا سترد بقسوة".
واضاف أن "واشنطن "قلقة من ذلك"، منوها إلى أن "واشنطن تبحث مع كييف فرض عقوبات إضافية على روسيا، بالإضافة إلى "مفاوضات أوسع جارية حول المناهج"، والتي وفقا له يجب أن تكون ذات طبيعة شمولية".
واضاف أن "واشنطن "قلقة من ذلك"، منوها إلى أن "واشنطن تبحث مع كييف فرض عقوبات إضافية على روسيا، بالإضافة إلى "مفاوضات أوسع جارية حول المناهج"، والتي وفقا له يجب أن تكون ذات طبيعة شمولية".