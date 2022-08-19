انت الان تتابع خبر الخارجية الامريكية قلقة من الاعتراف بروسيا 'راعية للإرهاب' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد منسق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية جيم أوبراين، اليوم الجمعة، أن واشنطن تخشى من أن يؤثر الاعتراف بروسيا كدولة "داعمة للإرهاب" سلبا على اتفاقية الحبوب التي تم توقيعها في إسطنبول.