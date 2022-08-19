امريكا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر

وذكر كيندال، متحدثا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، أنه "يشعر بالقلق إزاء برامج التحديث العسكري الصيني وتصرفات بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان إقليما تابعا لأراضيها، مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة، هذا الشهر؛ للتعبير عن غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.



وتقول حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيا، إن جمهورية الصين الشعبية لم تحكم الجزيرة من قبل قط، وبالتالي فإن ليس لها الحق في تقرير مستقبلها، والذي لا يمكن أن يقرره سوى سكان الجزيرة دون إكراه.

ولا ترتبط واشنطن بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويدها بوسائل الدفاع عن نفسها.

وتعتبر الصين أن تايوان هي القضية الأهم والأكثر حساسية في علاقاتها بالولايات المتحدة.

