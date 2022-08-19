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كاسميرو لاعبا لليونايتد حتى 2027

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-19 | 16:33

كاسميرو لاعبا لليونايتد حتى 2027

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم تعاقده مع البرازيلي كارلوس كاسميرو من صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال فابريزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات في أوروبا، ان "كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون إضافات، وعقد اللاعب سيكون إلى 2027".

فيما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم، أن "الفريق الملكي وافق على رحيل لاعب خط وسطه البرازيلي كاسيميرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".


وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لقد تحدثت مع كاسيميرو، وهو يريد تجربة تحد جديد في مسيرته".

وأضاف المدرب الإيطالي: "مفاوضات مانشستر يونايتد لضمه لم تحسم بعد، لكنه خارج قائمة مباراة سيلتا فيغو غدا".

فيما قال اريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن صفقة كاسيميرو : "هذا اللاعب ليس في فريقي الأن ، لا يمكنني الحديث عنه ولا عن أي صفقة لم تنتهي رسميا ".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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