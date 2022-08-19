انت الان تتابع خبر بوروسيا دورتموند يكشف حقيقة التفاوض لضم رونالدو والان مع التفاصيل

وأكدت شبكة "CBS Sports" العالمية، في تقرير لها، أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، دخل في مفاوضات بالفعل مع مسؤولي بوروسيا دورتموند بشأن مهاجم مانشستر يونايتد.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، في تقرير لها، أن رونالدو يريد بقوة الانتقال إلى بوروسيا دورتموند قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال فاتسكه، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أحب هذا اللاعب، ستكون فكرة رائعة بالطبع رؤيته يلعب في ملعب سيغنال أيدونا بارك".

وأضاف: "من ناحية أخرى، لم يكن هناك أي اتصال في الوقت الحالي بين الأطراف المعنية، يجب أن نتوقف عن الإشاعات من هذا النوع".

ويبحث كريستيانو رونالدو عن ناد جديد بعدما طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل، قبل عام من انتهاء عقده، لرغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك كريستيانو رونالدو (37 عاما) في أول مباراتي مانشستر يونايتد ضمن الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز، والتي خسرهما فريق "الشياطين الحمر" أمام كل من برايتون (1-2)، ومضيفه برينتفورد برباعية نظيفة.