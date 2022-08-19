شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال.. حملة أمنية لقوات الأمن تسفر عن ضبط خلية إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت قوات الأمن الصومالية عملية أمنية جنوب مدينة غالكعيو، وسط الصومال، أسفرت عن ضبط خلية إرهابية وكميات من المتفجرات.

ووفق الإعلام صومالي، ضبطت خلال العملية متفجرات كثيرة نحو 50 عبوة ناسفة والأفراد الذين ينقلونها.

إلى جانب ذلك، صادرت قوات الأمن خلال العملية المواد المصنوعة من المتفجرات.

وبحسب المصادر تجري القوات الآن تحقيقات مع الأشخاص، وتم ضبط أكثر من 50 نوعا مختلفا من الألغام وأكياس البودرة.

وقال مسؤولون أمنيون الذين قادوا العملية لوسائل الإعلام إنهم سيقدمون خلال الأيام المقبلة المعلومات الكاملة لهؤلاء الأفراد، وشكروا السكان وقالوا إنهم لعبوا دورًا في اعتقال هؤلاء الأفراد وعملية المصادرة.

ولم تنشر السلطات الأمنية عدد وأسماء الأشخاص المتورطين في هذه المتفجرات.