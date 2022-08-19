شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قوافل تعليمية وطبية مجانية ومعارض مدرسية مخفضة.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الأسبوع المنقضى، نشاطاً مكثفاً ومتنوعاً، لحزب مستقبل وطن، حيث نظم عدداً كبيراً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، في محافظات الجمهورية، وذلك ضمن إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضا في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، وإيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ونرصد في تقريرنا الأسبوعي أهم ما جاء من فعاليات وأنشطة خدمية خلال الفترة من 13 وحتى 18 أغسطس 2022، وجاءت أبرز العناوين كالأتي:-





1- محافظة القاهرة• تنفيذ ورشة عمل لتنمية مهارات المرأة علي الأعمال اليدوية وإعادة تدوير المخلفات من خلال التدريب النظري والعملي والذي استمر لمدة 3 لعدد 27 متدربة في قسم الزيتون.





2- محافظة الجيزة• تشكيل غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة لمتابعة تداعيات حريق كنسية أبو سيفين بالجيزة لتقديم كافة الخدمات الممكنة للمصابين وأهالي الضحايا.

• زيارات مستمرة ودورية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حريق كنيسة أبو سيفين.

• توفير 50 كيس دم بلازما لسد احتياجات مصابي حريق كنسية أبو سيفين.

• تنظيم رحلات ترفيهية بالمجان للأطفال ذوي الهمم بقرية دانة.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تربية الأبناء بمشاركة استثارين الطب النفسي والسلوكي بمدينة السادس من أكتوبر.

• دورات تدريبية تحت عنوان "إعرف حزبك" .

• احتفالية كبري لتكريم أوائل الشهادات العامة والدبلومات الفنية.

• تنفيذ فصول محو الأمية لتعليم الكبار في إطار مبادرة التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية "أنت عظيمة".

• تنظيم يوم ترفيهي لأطفال وحدة الترابيع الحزبية.

• إجراءات بناء معهدين دينين بقري أبو غالب والحاجر وافتتاح مكتب صحة جديدة بقري منشأة القناطر.

• تنفيذ مبادرة تحت شعار "طلباتكم أوامر" لتلبية احتياجات المواطنين في كافة الملفات بقسم الحوامدية.

• قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون والباطنة والجهاز الهضمي في مركز أطفيح.

• افتتاح معرض الـ69 من معارض الأسرة المصرية بقرية نكلا لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

• دورات مجانية لطلبة الشهادة الإعدادية بمادة اللغة العربية استعداداً للدراسة في مركز البدرشين.

• توزيع الزي المدرسي بالمجان على الفئات الأكثر احتياجًا في الوراق.

• قافلة طبية شاملة مجانية فى قرية الصالحية بمركز أطفيح.





3- محافظة الإسكندرية• احتفالية كبري لتكريم الطالبات الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتسليم المكافات المالية لهم "مدرسة زهرات العلا الإعدادية بنات".





4- محافظة أسوان• قافلة طبية للكشف علي أمراض العيون ومكافحة العمي بمنطقة الدقاديق بالكلح شرق مركز إدفو.

• افتتاح مقراً جديداً في الوحدة الحزبية الكلح شرق بمركز إدفو.





5- محافظة أسيوط• تنظيم ندوة تثقيفية عن صحة المرأة في مركز ساحل سليم.

• تنظيم دورات تدريبية لإعداد القادة بنظام خلال الإجازة الصيفية لعدد من شباب الحزب بالمراكز والأقسام والوحدات الحزبية.

• دورة تدريبية لتعليم فن المشغولات اليدوية بمشاركة 20 متدربة في مركز أبو تيج.

• قافلة طبية شاملة مجانية في الوحدة الحزبية بقرية نزالي جانوب مركز القوصية.

• ندوة تثقيفية تحت عنوان "الإعتلال الكلوي والأمراض المزمنة" في قرية تاسا بمركز ساحل سليم.





6- محافظة بني سويف• حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي في مركزي الواسطي وناصر.

• ندوة عن المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية حضرها عدد من المواطنين في مركز شباب العبور ببندر بني سويف.

• ندوة توعوية عن الصحة الانجابية فى مركز شباب قرية بلفيا.





7- محافظة دمياط• إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "رد الجميل" والتي تستهدف إطلاق قوافل تعليمية لجميع المراحل التعليمية بجميع المواد الدراسية طوال العام الدراسي بالمجان.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وتخفضيات تصل إلي 25% .

• تنظيم احتفالية كبري لتكريم أوائل الثانوية العامة في مركز كفر البطيخ.





8- محافظة الفيوم• توزيع مساعدات عينية من المواد الغذائية واللحوم علي المواطنين الأكثر احتياجاً في مراكز الشواشنه والفيوم.

• تنظيم حفل تكريم لبطل من ذوى الهمم لحصوله علي عدة بطولات محلية وعالمية في ألعاب القوى بمركز طامية.

• تنظيم دورة تدريبية لإتقان اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية في قسم ثان الفيوم.

• تنظيم كورسات اللغات المجانية لطلاب الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة بمشاركة 70 طالب وطالبة في مركز طامية.

• تنظيم احتفالية للطلاب والطالبات وتوزيع الهدايا والأدوات المدرسية عليهم فى مركز شباب الشواشنه.





9- محافظة الغربية• احتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين بالشهادات العامة والأزهرية وتكريم القيادات المحلية في مدينة كفر الزيات.

• افتتاح معرض لبيع مستلزمات الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في قرية دلبشان.

• في لافتة إنسانية.. زيارات لدار الطفل للرضع والأطفال وتقديم الهدايا لهم في مركز بسيون.

• إطلاق مبادرة التدريب أساس العمل وتستهدف 1000 شاب وفتاة من سن 18 عام وحتي شن 45 عاما.

• ندوة تثقيفية عن التنمية المستدامة في مركز السنطة.

• تنظيم يوم رياضي لدعم أطفال مستشفي 57357 لسرطان الأطفال فرع طنطا.

• قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان في قرية محلة روح بمركز طنطا.

• ورشة عمل لتدريب السيدات علي الحرف اليدوية بقسم ثان طنطا.

• قافلة طبية مجانية لفحص الأمراض المزمنة في قرية الكوادي بمركز بسيون.

• برنامج تدريبي عن الإسعافات الأولية بطنطا.

• ندوة للمرأة للكشف عن حالات التلعثم والخنف بقرية الجابرية في مركز المحلة.

• قافلة طبية متخصصة شاملة بالمجان بمركز كفر الزيات.

• إحتفالية لتكريم عدد من الشخصيات والأعضاء البارزين بالحزب في قسم أول طنطا.





10- محافظة الأقصر• ندوة توعوية عن التمكين الاقتصادي للمرأة وذلك بمضيفة القرية خلف مكتب البريد في مركز إسنا.





11- محافظة مطروح• احتفالية كبري لتكريم أبنائها المتفوقين من الطلاب والطالبات في ربوع المركز وتكريم عدد كبير من قيادات ومعلمي التعليم بالإدارة التعليمية بمركز الحمام.





12- محافظة المنوفية• تدشين حملة لإنارة بعض الشوارع والطرق الرئيسية بقري الوحدة المحلية في الحامول بمدينة منوف.

• افتتاح معرض الأسرة المصرية لبيع المفروشات والسلع والمستلزمات والملابس الجاهزة بأسعار مخفضة فى قرية موفى مون.





13- محافظة المنيا• قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان في قرية منشأة اليوسفي بمركز بني مزار.

• قافلة طبية ثانية شاملة مجانية في قرية "اعطو" مجلس قروي شلقام بمركز بني مزار





14- محافظة الوادي الجديد• حفل ختام برنامج تدريبي مجاني عن الإسعافات الأولية لأهالي قرية القصر.

• حفل ختام البرنامج التدريبي المجاني عن الإسعافات الأولية في قرية القلمون بمركز الداخلة.

• قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الشيخ والي بمركز الداخلة.

• ندوة ومسابقة ثقافية سياحية بمركز شباب الزهور.





15- محافظة سوهاج• تبرع بخمسة أجهزة تكييف لمستشفي سوهاج العام مقدمة من أمانة الحزب بالمحافظة مقسمة لغرف الغسيل الكلوي والأشعة والرنين.

• دورة تدريبية ضمن برنامج تأهيل الشباب تحت عنوان "الإتيكيت والمراسم".





16- محافظة جنوب سيناء• توزيع زجاجات المياه المعدنية والعصائر علي عمال الطرق والرصف والنظافة بمدينة شرم الشيخ تخفيفاً عنهم ونظراً لارتفاع درجات الحرارة.

• تشكيل غرفة عمليات لمتابعة نظافة الشواطئ بعد تسريب بقعة زيت من أحد ناقلات البترول وتقديم الدعم الكامل والقيام بعملية تطهير المنطقة من قبل شباب الحزب.

• تكريم الطالب يوسف أحمد لحصوله على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الازهرية من طور سيناء.





17- محافظة البحر الأحمر• تنظيم احتفالية كبري بمناسبة العام الهجري الجديد بمدينة رأس غارب.

• ندوة توعوية عن أهداف التنمية المستدامة وصحة الأبناء، والاباء، ونظام التعليم الجديد، والادمان والتحول الرقمي بمنطقة النجدة.





18- محافظة السويس• إطلاق ملتقي "اللغة العربية"، في نسخته السابعة كبرنامج تدريبي تحت شعار "نلتقى لنرتقى".

• إطلاق فعالية جديدة تحت عنوان "التدريب الفني الهندسي" بمشاركة نخبة من أفضل المحاضرين المتخصصين.





19- محافظة قنا• قافلة طبية متخصصة في أمراض وجراحات العيون بمركز نجع حمادي والكشف علي 609 حالة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب