شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من مخدر الحشيش والأدوية البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش والأدوية البشرية والشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طائرة خطوط طيران الشرق الاوسط رقم 306 اشتبه حافظ منشارى حافظ، رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية نظرا لارتباكه الشديد وقصر مدة سفره.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أحمد شعبان مأمور الفحص بالاشعة فتلاحظ وجود كثافات وعبوات متماثلة وتكرارية داخل امتعتة.

وبالعرض علي أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراء قام بتكليف محمد حسين محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 288 علبة أدوية بشرية بإجمالى 5760 قرص ، كما لاحظ ثقل وزن مكنسة كهربائية وشاشة تليفزيون وعلب الكورن فليكس وعبوات شاور جل فقام بفتحهم فتبين أن بداخلهم ٣ كيلو جرام من خصلات الشعر الطبيعي و٣٠ لفة بوزن ٢٧٠ جرام من مادة بنية اللون بعرضها على ادارة مكافحة المخدرات بشرطة بميناء القاهرة الجوي افادت أنها لجوهر الحشيش المخدر .

قرر رأفت وهيب عازر مدير الادارة الثانية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 104 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى الذى أحال الراكب للنيابة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.