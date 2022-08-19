فرصة متميزة لشباب المستثمرين.. طرح وحدات بالمجمع الصناعي في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت عن فرصة متميزة لشباب المستثمرين بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بطرح 1000 وحدة مجهزة وكاملة المرافق والخدمات في 3 مجمعات صناعية بالصعيد في محافظات (قنا - أسيوط - أسوان) منهم المجمع الصناعي بعرب العوامر بمركز أبنوب بمساحات متعددة لمختلف الأنشطة الصناعية بنظام الإيجار أو التمليك وذلك ابتداءا من الثلاثاء القادم 23 أغسطس 2022.

وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المجمع الصناعي بعرب العوامر بأبنوب يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم إقامتها على مساحة 71.4 فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية وفرت العديد من المزايا في هذه الوحدات حيث أنها جاهزة التشطيبات ولها تمويل ميسر للالات والمعدات منن خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع إمكانية حصول المستمر على أكثر من وحدة بدون حد أقصى، فضلًا عن تيسيرات في استخراج التراخيص الصناعية للوحدة مع إمكانية التمويل البنكي للمشروع من عدة بنوك بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة علاوة على إعفاء من القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام.

وأشار المحافظ إلى أن هيئة التنمية الصناعية حددت طريقة التقديم ببطاقة الرقم القومي (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية/الممثل القانونى الأصلى للشركة) وتسحب الكراسات ابتداءًا من يوم الثلاثاء 23/8/2022 ويتم التقدم بالطلبات في خلال 15 يوم الأولى من كل شهر على أن يتم التجديد لفترات السحب والتقديم دورياً حتى نفاذ الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة على أن يتم سحب الكراسات والتقدم من خلال كلاً من المقر الرئيسي للهيئة وفروعها وكذلك فروع الجهاز التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ من 300 إلى 500 جنيه يضاف اليها ضريبة القيمة المضافة وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية (حساب رقم/ 14400133004127) وقيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الروابط التالية:

الهيئة العامة للتنمية الصناعية http://www.ida.gov.eg الخط الساخن 19780

جهاز تنمية المشروعات https://www.msme.eg الخط الساخن 16733