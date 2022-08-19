مدينة صينية تخفض الإضاءة في الأماكن العامة وسط ارتفاع قياسي بالحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قامت مقاطعة سيتشوان الصينية بتخفيض أضواء الإعلانات والإضاءة في مترو الأنفاق، وعلامات المباني، لتوفير الطاقة، في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة طاقة ناجمة عن درجات حرارة قياسية.

وارتفعت درجات الحرارة فوق مستوى 40 درجة مئوية في المقاطعة الواقعة بجنوب غرب الصين، في وقت سابق هذا الأسبوع، مما أدى إلى زيادة الطلب الهائل على أجهزة تكييف الهواء، وإلى جفاف خزانات المياه في منطقة تعتمد على السدود في معظم احتياجاتها من الكهرباء.

واضطرت المصانع، بما في ذلك مشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" في عاصمة المقاطعة تشنغدو، إلى وقف العمل، في حين واجه الملايين في مدينة دازو، انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت سلطات الإدارة الحضرية في تشنغدو: "تسبب الطقس الحار والرطب في دفع إمدادات الكهرباء في المدينة للإنتاج والحياة اليومية إلى أقصى حدودها، وأصبحنا في مواجهة وضع خطير".

وأمرت سلطات المدينة التي يقطنها أكثر من 20 مليون شخص، بإطفاء إضاءة المناظر الطبيعية وأضواء الإعلانات الخارجية.