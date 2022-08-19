بالصور- افتتاح مسجد الشباب بأبو الريش في أسوان بعد تجديده

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

افتتح الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام أسوان، اليوم الجمعة، مسجد الشباب بنجع الشيخ على شرق بقرية أبو الريش قبلى بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة وصلت لنحو مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وعلى مساحة 150 م2 ، ويتكون من 3 أدوار ، وذلك بحضور فضيلة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وأيضاً سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

و ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بعنوان " الآيات الكونية فى القرآن الكريم "

وقال الشيخ حنفى محمود أنه جاري إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 94 مسجدا على مستوى مدن ومراكز المحافظة . مؤكدا على أهمية دور المسجد في العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى في تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة .