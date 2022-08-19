كيان اقتصادي عملاق.. برلمانيون : هيئة الأوقاف دورها مهم في دعم مشروعات "حياة كريمة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال أعضاء بمجلس النواب، إن وزارة الأوقاف تلعب دورا كبير في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال توفير الأراضي اللازمة لبناء المشروعات الخدمية عليها عن طريق الاستبدال .

وأشاد عبدالله لاشين عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الأوقاف المصرية للحفاظ على مال الوقف، وذلك من خلال بيع الأراضي بالسعر العادل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا ان الدكتور مختار جمعة أحدث نقلة كبيرة في ملف الاستثمار داخل هيئة الأوقاف.

وأوضح لاشين، أن الهيئة تحولت إلى كيان اقتصادى عملاق بفضل النشاط الكبير للمهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس الهيئة ، والذي يحرص دائما على تعظيم الموارد والعمل على استثمار كافة أراضي الهيئة في مختلف المحافظات.

وأوضح أن رئيس هيئة الأوقاف وقع عدد من بروتوكولات التعاون مع المحافظين لإنشاء مشروعات استثمارية على أراضي الأوقاف في مختلف المحافظات، وأصبحت تلك الأراضي التي كانت عبارة عن خرابات، مورد مهم من موارد الاقتصاد وتحولت من بقعة مظلمة إلى أماكن مضيئة، يشار إليها بالبنان بفضل المشروعات الكبيرة التي نُفذت عليها.

من جانبه أكد النائب علاء عبدالنبي، أن المهندس ضاحي محمود بهيئة الأوقاف، الذي لعب دورا كبيرا في وضع أطلس الأوقاف، يحرص على متابعة شكاوى النواب والعمل على حلها في مختلف المحافظات.

وأكد أن المهندس ضاحي محمود نجح في حل مشكلة كانت تواجه آلاف المواطنين بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية الذين شكوا من عدم قدرة الشباب على ممارسة الرياضة بسبب انبعاث رائحة كريهة من مروي مائي تابع للهيئة، وعلى الفور شكل لجنة فنية من الهيئة والتي أوصت بتغطيته.

يذكر أن شباب قرية ابن العاص مركز كفر صقر ناشدوا رئيس الوزراء ووزيرا الأوقاف والري بسرعة حل مشكلة الرائحة الكريهة التي تخرج من مروي مائي ملاصق لمركز الشباب تابع لهيئة الأوقاف بالشرقية وهو ما دفع الشباب للعزوف عن ممارسة الرياضة.