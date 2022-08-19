انقلاب سيارة نقل محملة بـ 23 طن زيت طعام بالمنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا: جمال محمد

انقلبت سيارة نقل محملة بـ 23 طن زيت طعام، بالطريق الصحراوي الغربي، اليوم الجمعة، بزمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة تفيد إنقلاب السيارة رقم " 7481 "نقل بمقطورة، محملة بـ 23 طن زيت طعام أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الشيخ مبارك، أثناء توجهها من القاهرة إلى أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف، والأجهزة الأمنية، وتبين انقلاب السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها "محمد.أ.أ" 39 عاماً، مقيم بمحافظة الفيوم، ونتج عن ذلك إصابته بكدمات واشتباه كسور.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وجار إزالة آثار الحادث،وتحرر محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.