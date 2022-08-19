مصرع وإصابة 5 جراء سقوط سيارة بترعة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، بينما أصيب اثنين آخرين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترعة الكائنة على جانب طريق النشاوي - الزعفران في نطاق مركز الحامول بكفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وصول 5 أشخاص إلى قسم الاستقبال بمستشفى الحامول المركزي، ما بين جثث، ومصابين نتيجة الحادث.

وتبين من الفحص مصرع كل من "أحمد.ع.م"، 35 عامًا، و"يوسف.ا.ع"، 25 عامًا، و"محمد.ع.ع"، 30 عامًا، ويقيمون بقرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول، بينما أصيب كل من "سالي.أ.س"، 30 عامًا، و"طارق.م.ح"، 35 عامًا، مصابين بجروح سطحية، ويقيمان بنفس القرية.