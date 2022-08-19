غلق 5 مراكز طبية وتحرير 135 قضية متنوعة فى حملة لحماية المستهلك بقنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص شن حملة تفتيشية موسعة على أسواق المدينة بقيادة رائد هارون، مدير فرع الجهاز بقنا، وفراج الوحش نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وذلك بمشاركة مسئولي هيئة الدواء وإدارة العلاج الحر والتموين والصحة والطب البيطري والمرافق والبيئة ومكتب العمل.

وأضاف الداودي أن الحملة استهدفت المرور على عدد من الأسواق والهايبرات والسوبر ماركت ومحلات البقالة ومحلات الجزارة لمتابعة حركة البيع والشراء بها، فضلا عن المرور علي عدد من العيادات والصيدليات ومعامل التحليل ومحال بيع المستلزمات الطبية.

وأوضح الداودي أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 مراكز طبية لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و اصدرت قرار غلق إداري لأحد محال الجزارة، كما تم تحرير عدد 12 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن تحرير 7 محاضر أخرى لعدم حمل شهادة صحية وتردي مستوي النظافة، و 114 محضر اشغال وعدد 2 محضر لمخابز بدون ترخيص مؤكدا علي استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.