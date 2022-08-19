انقطاع الإنترنت عن الملايين في باكستان بعد فيضانات مميتة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد- (د ب أ):

انقطع الإنترنت عن ملايين المستخدمين في باكستان اليوم الجمعة، بعدما تسببت الفيضانات المميتة الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في دمار هائل للشبكة.

وأعلنت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان في منتصف النهار، عن عدم توفر الخدمات المقدمة من كل شركات التشغيل عبر المناطق الوسطى والشمالية من البلاد.

وفقدت العديد من المدن الاتصال بما في ذلك العاصمة إسلام أباد، في انقطاع طال أيضا خطوط المساعدة التليفونية الطارئة الخاصة بالمستشفيات وإدارات الإنقاذ.

وقالت شركة الاتصالات الباكستانية، وهي أكبر مشغل في البلاد، إن الفيضانات تسببت في ضرر للألياف البصرية ما أدى إلى عرقلة شبكات البيانات.

وقالت هيئة الاتصالات إن نحو خمسين مليون مستخدم يواجهون إما الانقطاع الكامل أو بطء الاتصال.

وتعاني باكستان، وهي بين أكثر الدول التي تواجه تأثيرات التغير المناخي، وسط فيضانات عارمة ناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة منذ يونيو الماضي .

وأودت الفيضانات بحياة 674 شخصا ودمرت أكثر من 75 ألف منزل حتى الآن، بحسب الوكالة الوطنية للكوارث التي نوهت إلى سقوط المزيد من الأمطار في المستقبل .