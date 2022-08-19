شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يوضح موقف فيرمينو من مباراة اليونايتد القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن مباراة الفريق فى الجولة القادمة ستشهد عودة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مرة أخري، بعد أن غاب اللاعب عن أول لقائيين للفريق بمسابقة البيرميرليج بداعي الإصابة.

وصرح المدرب أن اللاعب سيكون متاح للفريق فى الفترة القادمة، بعد أن تعافي نهائيًا من الإصابة التي لحقت به، وغاب على أثرها مدة طويلة عن الملاعب فى الفترة الماضية، وأن عودة اللاعب ستضيف قوة هجومية إضافية للفريق.



يورجن كلوب يشيد بمهاجمه البرازيلي

وأضاف المدرب الألماني أن اللاعب ضمن خطة الفريق بشكل كبير فى الفترة المقبلة، وأنه سيكون له دور كبير مع الفريق، لا سيما أن الفريق يخوض أكثر من تحدي فى الموسم الحالي، ويسعي للجمع بين دوري الابطال والدوري الإنجليزي، أي إنه يحتاج لقوام الفريق بالكامل.

ومن المنتظر أن يحظي اللاعب ببعض الدقائق فى مباراة اليونايتد القادمة، بعدما تأكد غياب داروين نونيز مهاجم الفريق، حيث تعرض للطرد فى مباراة الفريق الماضية أمام كريستال بالاس والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.



فيرمينو يؤكد جاهزيته من الناحية الطبية

من جانبه أكد اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو أنه أصبح جاهز لقيادة الفريق فى الفترة القادمة، وأنه مستعد بشدة للفترة القادمة، أملًا فى تصحيح مسار الفريق، حيث تعادل الفريق فى أول لقائيين له فى مسابقة الدوري للموسم الحالي.

وأكد أن هذه الإنطلاقة محبطة للغاية للفريق، ولكن الفريق يمتلك العناصر القادرة على العودة مرة أخري بالفريق فى إطار المنافسة، وأن جميع العناصر داخل الفريق ستنافس بقوة على لقب البيرميرليج هذا الموسم، بعدما خسر الفريق اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن السيتي.