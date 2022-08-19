أردوغان: لا خلاف مع الشعب المصري.. وعلينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الشعب المصري شعب شقيق، لافتاً إلى أن أنقرة "لا يمكن أن تكون في حالة خصام معه".

جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس أردوغان خلال رحلة عودته من زيارة إلى أوكرانيا الخميس، ونقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال أردوغان: "الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه، لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت".

وكانت تركيا قد اتخذت إجراءات عدة لإثبات رغبتها الصادقة في التقارب مع مصر، من بينها تحجيم القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، التي تبث من أراضيها، بجانب إقرار البرلمان التركي مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع البرلمان المصري، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.