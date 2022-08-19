شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظا على حق الزوجة لا تنسى تاريخ إصدار البطاقة أثناء كتابة "القايمة".. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أخطاء في كتابة "القايمة" حفاظًا على حق الزوجة" كشف فيه عن حكم قضائى نهائيا ببراءة الزوج فى جنحة تبديد منقولات زوجية بـ 400 ألف جنيه بتوقيع الزوج ودون تسليم للمنقولات ولا المشغولات الذهبية، بإمضاء وبصمة الزوج وكذا شهود، وكان سبيل البراءة فيها هو تاريخ صدور الرقم القومي للمتهم، ويأتي الحكم استمراراً لأحكام البراءات الصادرة في جنحة تبديد المنقولات الزوجية.