شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مستمرة ...كيف حقق القطاع الزراعي طفرة كبرى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الـ 8 سنوات الماضية، حققت الدولة المصرية نجاحات عديدة في شتى المجالات الاقتصادية وغيرها، والتي تحقق فيها العديد من الإنجازات تدشين المشروعات القومية الكبرى في المجالات الزراعية والبناء وغيرها من عوامل التنمية التي تسير عليها الدولة المصرية .

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية، وأن مصر كانت منذ سنوات تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، حيث حقق القطاع الزراعي نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.