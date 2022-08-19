بتيسيرات غير مسبوقة.. طرح كراسات الشروط لـ 308 ورش بالمنطقة الصناعية في أسوان- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن بدء طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بمركز نصرالنوبة، بداية من يوم الثلاثاء القادم 23 أغسطس، بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ضمن طرح مجمعات صناعية بعدد من المحافظات الأخرى، وذلك بالمركز التكنولوجى للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، وبإشراف ومتابعة من عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة نصر النوبة، ولجنة من العاملين بالوحدة المحلية ..

جاء ذلك أثناء عرض اللواء حازم عنانى مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لآلية طرح كراسات الشروط وخطوت تخصيص الوحدات والورش الحرفية والصناعية بما يحقق العدالة والنزاهة والشفافية الكاملة، حيث سيجرى الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ضمن تجمعات صناعية بعدد من المحافظات الآخرى.

وقال محافظ أسوان أن المجمع الصناعي بالجنينة والشباك سيعتبر قاعدة صناعية وحرفية ستعمل على استثمار المزايا النسبية بأنشطة ومجالات متنوعة منها المفروشات والملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، والكيماوية، والهندسية، والتعدينية، وهو الذي يأتي متواكبا مع ما تسعى إليه الحكومة حالياً لمواجهة مشكلة البطالة بخلق فرص عمل حقيقية لهم، وهو الذي يتطلب في الوقت نفسه بتغير مفهوم الشباب وثقافته من التمسك بالعمل الحكومى إلى الانطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف محافظ أسوان، أن المنطقة الصناعية تضم 308 وحدة وورشة كمرحلة أولى تتضمن 282 وحدة بمساحة 90 م2، و 26 وحدة بمساحة 180 م2 مجهزة بجميع المرافق والخدمات المختلفة، كما متوفر فيها وسائل الإطفاء والحماية المدنية والمعايير الإنشائية والبيئية.

وطالب اللواء أشرف عطية بتقديم كافة أوجه التسهيلات الإدارية والبعد عن الإجراءات الروتينية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وخاصة في ظل قيام المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية وندوات التوعية لرواد الأعمال من شباب نصر النوبة لتجهيزهم، مما يتيح المزيد من فرص العمل واستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم وقدراتهم الكامنة.

مشيدا بالدعم الكبير من صندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحويل هذا المجمع الصناعى لصرح وإنجاز حقيقى ملموس ضمن 7 مشروعات جارى تنفيذها لصندوق تحيا مصر بنطاق مركز نصر النوبة من إجمالي 14 مشروع على مستوى المحافظة ، علاوة على ما يتم من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وحول التسهيلات الجديدة في هذا الطرح أكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد تم منح مزيد من التيسيرات لصغار المستثمرين، فقد تم تخفيض أسعار الوحدات الصناعية بالمجموعات المطروحة 40% عن تكلفتها الفعلية بمحافظات الصعيد ومنها أسوان، وذلك في إطار حرص الدولة على توجيه مؤشر التنمية الصناعية نحو الصعيد وتشغيل الشباب من أبناء الجنوب.

وأضاف أنه روعي في هذا الطرح تقديم مزيد من التيسيرات غير المسبوقة للمستثمرين، حيث شملت تخفيض سعر كراسة الشروط إلي 500 جنيه للكراسة بدلا من 2000 جنيه، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض .