ضبط 30 طن لحوم مجمدة ومصنعات ودواجن مجهولة المصدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في ضبط نحو 30 طن لحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، قبل ترويجها بالإسكندرية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أكدت قيام المدير المسئول عن مصنع لتجميد وتصنيع اللحوم تابع لإحدى الشركات، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، بحيازة كميات من السلع الغذائية "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها للبيع، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أمكن ضبطه، وبحوزته 29,875 طن (لحوم مجمدة - مصنعات لحوم - مفروم لحوم - مفروم دواجن "بدون مستندات مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.