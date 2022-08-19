تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات بعد اجتماع البنك المركزي بقيادة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تواصل البنوك طرح شهادات الادخار بنفس أسعار الفائدة دون تغيير بعد تثبيت البنك المركزي الفائدة أمس الخميس، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تعيين القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، قرارا جمهوريا، بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد يوم من استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي.

ويقدم الخليج 365 سعر الفائدة على الشهادات ذات آجال 3 سنوات العائد التي تتصدر الأعلى عائد باقي أوعية الادخار في البنوك بعد قرار البنك المركزي أمس بتثبيت الفائدة.

بنك ناصر الاجتماعي

شهادة ثلاثية: سعر العائد 15% يصرف العائد سنويا، أو 14.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14% يصرف شهريا، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

شهادة ثلاثية (رد الجميل) لكبار السن فقط: بسعر عائد 15.25% يصرف العائد سنويا، أو 14.5% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14.25% يصرف شهريا ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

بنك مصر

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

بنك البركة مصر

شهادة ادخار بعائد متغير أجل 3 سنوات: عائد متغير بحسب نتائج الأعمال وألا يقل العائد عن 14% سنويا بدورية صرف شهرية، ويتم شرائها من أول ألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشهاد الثلاثية أميرالد: تتراوح سعر الفائدة بين 13.75% سنويا ويصرف العائد شهري، و14% يصرف ربع سنوي، و14.125% يصرف نصف سنوي، و14.25% يصرف سنويا، ويبدأ شرائها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

بنك التعمير والإسكان:

شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوية، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

شهادة رويال: يبيع بنك التعمير هذه الشهادة بسعر فائدة 14.25% يصرف سنويا بشرط لايقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة 13.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

شهادة ثلاثية يبدأ شرائها من مليون جنيه: سعر الفائدة 14% ويصرف شهريا.

البنك المصري لتنمية الصادرات

يبيع شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 14% سنويا يصرف سنوي، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

البنك التجاري الدولي CIB

شهادة ثلاثية: يقدم فائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بعائد ثابت بشرط لا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادة عن 100 ألف جنيه.

شهادة 4 سنوات: يقدم سعر فائدة 14% سنويا بشرط لا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادة عن 100 ألف جنيه.

التجاري وفا بنك إيجيبت

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تراوح سعر الفائدة بعد الزيادة 13.5% للعائد الشهري، و13.7% سنويا للعائد ربع سنوي و13.8% سنويا للعائد السنوي، و14% في نهاية الثلاثة سنوات.

ويبدأ شراؤها من أول 20 ألف جنيه كحد أدنى.

بنك SAIB

الشهادة الثلاثية (المدخر) : يبيع شهادة بفائدة 13.5% سنويا ويصرف عائدها شهريا ويتم شرائها من أول 5 آلاف جنيه.

الشهاد الثلاثية (المتميز):سجل العائد 14% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، ولكن شرائها يبدأ من أول مليون جنيه كحد أدنى.

بنك أبوظبي التجاري مصر

شهادة أموالي الثلاثية: تتراوح سعر الفائدة بين 13.5% لدورية صرف عائد شهري، و13.6% دورية صرف عائد ربع سنوي، و13.75% دورية صرف عائد نصف سنوي، ويبدأ شرائها من أول 5 ألاف جنيه.

شهادة ثلاثية اسم (إكسلانس): سعر الفائدة 14% سنويا ويصرف العائد شهري بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن 250 ألف جنيه.

بنك QNB الأهلي

شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

بنك HSBC

شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة 13% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد، ويبدأ شرائها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

بنك المشرق

شهادة ثلاثية: سعر الفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك القاهرة

شهادة بريمو إكسترا: تتراوح سعر الفائدة بين 13.25% سنويا عائد شهري، و13.5% سنويا عائد ربع سنوي، ويبدأ شرائها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

البنك المصري الخليجي

يقدم شهادة (البريميم) ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شرائها من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى.

بنك الكويت الوطني

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهري، بشرط لايقل حدود الشراء عن نصف مليون جنيه.

البنك العربي:

الشهاد الثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 13% سنويا ويصرف العائد يوميا، ويبدأ شرائها من أول 10 ألاف جنيه كحد أدنى.

بنك الإسكندرية

شهادة ادخار ثلاثية: سعر الفائدة يتراوح 12.5% سنويًا يصرف العائد شهري، و12.75% يصرف العائد ربع سنوي، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

المصرف العربي الدولي

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتراوح سعر الفائدة بين 12% يصرف العائد شهريا، و12.25% يصرف ربع سنويا، و12.5% يصرف نصف سنويا، و12.75% يصرف العائد سنويا، ويبدأ شرائها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

ميد بنك:

يقدم شهادة ثلاثية: سعر الفائدة 11.25% سنويا يصرف العائد مقدما شهريا ولم يقرر رفع الفائدة حتى الأن، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

بنك أبوظبي الأول

يبيع شهادة ثلاثية: سعر الفائدة يتراوح بين 10% سنويا لدورية صرف العائد شهري، و10.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع سنوي، و10.4% لدورية صرف العائد سنوي ولم يحرك البنك الفائدة عليها على غرار باقي البنوك.

بنك الإمارات دبي الوطني:

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 10% سنويا وسيصرف العائد شهريا ولم يرفع الفائدة عليها على غرار باقي البنوك المنافسة.

البنك العقاري

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: يتراوح سعر الفائدة بين 11% سنويا يصرف العائد شهري، و11.25% سنويا يصرف العائد ربع سنوي.

البنك الزراعي المصري:

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 11% سنويا ويصرف العائد شهري.

بنك الاستثمار العربي:

شهادة ثلاثية: سعر الفائدة 11% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبدأ شرائها من أول 10 آلاف جنيه كحد أدنى.