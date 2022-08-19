قادة الصحة البريطانيون: البلاد تواجه حالة طوارئ صحية عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-(د ب أ)

وجه كبار القادة في جهاز الصحة الوطني البريطاني مناشدة "غير مسبوقة" للحكومة، باتخاذ تحرك بشأن أسعار الطاقة المرتفعة فيما تواجه المملكة المتحدة "حالة طوارئ صحية عامة".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أن اتحاد جهاز الصحة الوطنية أرسل خطابا إلى الوزراء اليوم الجمعة، محذرا من أن زيادة التكاليف تعني أن الشعب سوف يضطر للاختيار بين الاستغناء عن وجبات غذائية، لتدفئة منازلهم أو العيش في أحوال جوية باردة ورطبة الشتاء المقبل.

وأعرب قادة الصحة عن قلقهم من أن فقر الوقود المنتشر سوف يزيد العدد المرتفع للوفيات السنوية المرتبط بالمنازل الباردة، ويقدر بعشرة آلاف، ويزيد من الضغط على جهاز الصحة المضغوط بالفعل.

ويأتي هذا في وقت من المقرر أن ترفع فيه الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز (أوفجيم) سقف أسعار الطاقة من أكتوبر، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفواتير التي تدفعها الأسر.

وواجهت الحكومة دعوات لتجميد الفواتير أو توفير المزيد من الإعانات للأسر، ولكن الوزراء قالوا إنه لن يتم اتخاذ أي تحرك حتى تعيين رئيس وزراء جديد في الخامس من سبتمبر المقبل.