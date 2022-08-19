الرافدين يعلن شمول فئة جديدة بالسلف - عاجل

وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن" منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بالسلف الشخصية وبنفس تعليمات اقرانهم من منتسبي الدفاع والداخلية".

وأضاف البيان، أن "سلف منتسبي جهاز مكافحة الارهاب تبدأ من 5 ملايين دينار وتصل إلى 50 مليون دينار".

