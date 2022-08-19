الرافدين يعلن شمول فئة جديدة بالسلف - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، شمول منتسبي جهاز مكافحة الارهاب مشمولين بالسلف.
وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن" منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بالسلف الشخصية وبنفس تعليمات اقرانهم من منتسبي الدفاع والداخلية".
وأضاف البيان، أن "سلف منتسبي جهاز مكافحة الارهاب تبدأ من 5 ملايين دينار وتصل إلى 50 مليون دينار".
وأضاف البيان، أن "سلف منتسبي جهاز مكافحة الارهاب تبدأ من 5 ملايين دينار وتصل إلى 50 مليون دينار".