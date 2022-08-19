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تعرف على تطور مخصصات الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة خلال آخر 6 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - شهدت مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) بالموازنة العامة للدولة زيادة ضخمة خلال الـ6 سنوات الأخيرة (17/2018 – 22/2023)، حيث قفزت من 109 مليارات و680 مليون جنيه بموازنة العام المالى 17/2018 إلى نحو 376 مليارا و428.8 مليون جنيه بموازنة العام المالى 22/2023.

 

ونستعرض فيما يلى تطور مخصصات الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة خلال آخر 6 موازنات:

 

- السنة المالية 22/2023 تبلغ نحو 376 مليارا و428.8 مليون جنيه

- السنة المالية 21/2022 بلغت نحو 358 مليارا و113.3 مليون جنيه

- السنة المالية 20/2021 بلغت نحو 249 مليارا و371.9 مليون جنيه

- السنة المالية 19/2020 بلغت نحو 191 مليارا و642 مليون جنيه

- السنة المالية 18/2019 بلغت نحو 143 مليارا و342.4 مليون جنيه

- السنة المالية 17/2018 بلغت نحو 109 مليارا و680 مليون جنيه

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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