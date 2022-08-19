غرف عمليات وخطوط ساخنة.. خطة الأزهر لامتحانات الدور الثاني للثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تبدأ بعد غد، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بجميع اللجان.

ويؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، غدا، أول أيام الامتحانات في مادتي "الفقه والجبر والهندسة الفراغية، والأدبي في الفقه والتوحيد.

وكشف مصدر بالأزهر الشريف، أنه تم الانتهاء من التجهيز لامتحانات الشهادة الثانوية والتي تبدأ السبت المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه تجهيز اللجان بجميع المناطق الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية، مشيرا إلى أن الامتحانات تعقد وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفتي عمليات مركزيتين بمكتب وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد، وربطها بالغرف الفرعية بالمناطق، لتذليل أي عقبات تواجه العملية الامتحانية.

ولفت المصدر، إلى أن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أصدر تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة متابعة لجان الامتحانات عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تحدث، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة التي تعين الطلاب على الحل جيدا أولا بأول.

ولفت المصدر، إلى أن سيتم تجهيز خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور حول أي شئ يحدث في الامتحانات مع ضمان سرية البيانات.

في الوقت نفسه، طالب قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن كافةَ العاملين على عملية الامتحانات مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق للطلاب.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح أن اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.