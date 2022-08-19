7 وفيات و22 آخرين.. الصور الأولى لحادث صحراوي المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس نقل بسيارة نقل محملة بالحجارة، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، صباح اليوم، والذي أسفر عن وقوع 7 ضحايا و22 مصابًا.

تلقت عمليات النجدة بلاغا بالحادث، الذي وقع قرب بوابة الرسوم على الطريق الصحراوي الشرقي. وبانتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع، تبين مصرع 7 أشخاص، وإصابة 22 آخرين بكسور وكدمات مختلفة.

وتبين أن الأتوبيس كان قادمًا من محافظة الأقصر، في طريقه إلى القاهرة، وقرب بوابة الرسوم بنحو 3 كيلو مترات وقع الحادث مع سيارة نقل محملة بالطوب والحجارة.

جرى نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات العامة، وجاري إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، والتحقيق لمعرفة أسباب الحادث.