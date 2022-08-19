اخبار العالم

7 وفيات و22 آخرين.. الصور الأولى لحادث صحراوي المنيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس نقل بسيارة نقل محملة بالحجارة، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، صباح اليوم، والذي أسفر عن وقوع 7 ضحايا و22 مصابًا.

تلقت عمليات النجدة بلاغا بالحادث، الذي وقع قرب بوابة الرسوم على الطريق الصحراوي الشرقي. وبانتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع، تبين مصرع 7 أشخاص، وإصابة 22 آخرين بكسور وكدمات مختلفة.

وتبين أن الأتوبيس كان قادمًا من محافظة الأقصر، في طريقه إلى القاهرة، وقرب بوابة الرسوم بنحو 3 كيلو مترات وقع الحادث مع سيارة نقل محملة بالطوب والحجارة.

جرى نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات العامة، وجاري إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، والتحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا