شكرا لقرائتكم خبر عن 137 طلبا خدميا واستخدام 12 أداة رقابية.. حصاد نشاط النائب نادر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 12 أداة رقابية من بينهم طلب إحاطة لإعادة فتح مزلقان محطة ههيا الرئيسى وإنشاء جراج وموقف وسوق نموذجى لمدينة ههيا

- 2 كلمة داخل الجلسة من بينهم الدفاع عن الديموقراطية والعدالة فى مصر

- المشاركة فى 51 جلسة عامة

- 4 ظهور إعلامى

- المشاركة فى 7 ندوات وفعاليات

- 60 حضورا باللجان النوعية

- 137 طلبا خدميا و 16 زيارة