شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وقواعد على الباحثين بقانون تنظيم البحوث الإكلينيكية يجب الالتزام بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 214 لسنة 2020 حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية حتى عام 2022، بالعديد من الضوابط والقواعد التى تنظم عمل الباحثين فى القانون، حيث يستهدف أحكام هذا القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية.

يلتزم كل من الباحث الرئيسي وراعى الدراسة، إن وجد ، بما يأتى:

1. تسجيل وحفظ جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبى ، والتحقق من صحتها ودقتها .

2. إتاحة جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبى أثناء البحث أو بعد الانتهاء منه لكل من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى وجهاز المخابرات العامة وهيئة الدواء المصرية ، بغرض التدقيق والمراجعة.

3.عدم النشر أو الإعلان فى الصحف أو وسائل الإعلام عن أى معلومات أو بيانات أو تقارير عن البحث الطبى، إلا بعد انتهائه والحصول لهذا الغرض على موافقة كتابية من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى ، والموافقة الكتابية من المبحوثين المشاركين فى حالة الإفصاح عن أى بيان أو معلومة متعلقة بهم .